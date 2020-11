“Trovato accordo tra la amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Ottaviani e le associazioni di categoria per una riduzione del metraggio dei banchi per poter garantire il rispetto delle misure anti-covid, come ANA-UGL abbiamo chiesto nella riunione alla presenza delle altre associazioni e dell’Assessore alle attività produttive Antonio Scaccia ed ai dirigenti del comune che sia sanzionato individualmente chi sbaglia e non chi rispetta le regole, non riteniamo giusto che per qualcuno viene chiuso tutto il mercato. Siamo soddisfatti del risultato che permetterà agli ambulanti di Frosinone di continuare a lavorare tutte le settimane senza ricorrere alla turnazione. Ci teniamo a ringraziare l’amministrazione comunale, il sindaco e l’assessore per aver accolte le richieste fatte, salvaguardando il lavoro degli ambulanti”. Lo comunicano Angelo Pavoncello e Gianluca Palcone rispettivamente vicepresidente nazionale e vicepresidente provinciale di Frosinone dell’associazione nazionale ambulanti ANA-UGL.

Redazione Digital