“Nessuno di noi era a Bologna, 40 anni di bugie e di processi farsa”. Aveva scritto Ruspandini tramite Twitter in occasione dell’anniversario della strage di Bologna. Enrico Mentana, direttore Tg La7, interviene e bacchetta l’esponente di FdI. “Quando qualcuno – oltretutto senatore in questo caso – nega le responsabilità del terrorismo nero per la bomba alla stazione affermando fieramente ‘Nessuno di noi era a Bologna’ rivendica la propria appartenenza a quell’esercito eversivo e se ne fa tuttora portavoce”.

Redazione Digital