Memorial in ricordo del maestro Domenico Sebastiano, ecco tutto il programma

Il Comune di Gavignano, nella persona del sindaco Ivan Ferrari e tutta l’amministrazione comunale, è orgoglioso di patrocinare un evento musicale di straordinario valore artistico e culturale. Il prossimo 13 agosto, alle 19 nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria Assunta, si terrà il II Memorial dedicato al Maestro Domenico Sebastiano, figura di assoluto prestigio nel panorama musicale italiano e internazionale. Cornista di fama internazionale, il Maestro Sebastiano è stato Primo Corno nelle più importanti orchestre italiane, collaborando con i più grandi compositori del Novecento e partecipando all’incisione di oltre 2.000 colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema italiano, accompagnando le opere di registi come Federico Fellini, Sergio Leone e tanti altri. Il Memorial nasce dalla volontà dei suoi allievi di mantenere vivo, anno dopo anno, il ricordo del loro Maestro attraverso un appuntamento che ne celebri la straordinaria eredità artistica e umana. Ogni anno saranno proprio gli allievi del Maestro Sebastiano a promuovere e realizzare questo evento in una sede diversa, nel segno della riconoscenza verso colui che ha formato intere generazioni di musicisti. L’edizione di quest’anno è stata volutamente organizzata a Gavignano perché il Maestro Domenico Sebastiano aveva un legame speciale con il nostro paese. Anni fa, infatti, fu ospite della Banda Musicale di Gavignano, dove diresse una prova, dispensando preziosi consigli musicali e umani ai nostri musicisti. Un momento che chi ebbe la fortuna di viverlo conserva ancora oggi come un ricordo indelebile e di grande valore. Questo prestigioso appuntamento è stato reso possibile grazie all’impegno del Maestro Luigi Ginesti, direttore del Coro MusiChorum, e del Maestro Luca Cerbara, direttore della Banda Musicale di Gavignano, entrambi allievi del Maestro Sebastiano. Il loro profondo legame con il Maestro e la volontà di onorarne la memoria hanno permesso di portare a Gavignano un evento di assoluto rilievo. Sul palco si esibiranno gli allievi del Maestro Sebastiano, molti dei quali oggi sono musicisti di fama internazionale e ricoprono prestigiosi incarichi presso le principali istituzioni musicali italiane: il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro dell’Opera di Roma, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro Bellini di Catania, il Teatro Lirico di Cagliari, oltre alle Bande Musicali Militari, ai Conservatori e ad altre importanti realtà orchestrali. Sarà una serata di altissimo livello artistico, nella quale il pubblico potrà lasciarsi emozionare dalle straordinarie sonorità del corno e dalla qualità interpretativa di musicisti che rappresentano l’eccellenza italiana. Come Amministrazione Comunale siamo particolarmente orgogliosi di patrocinare questo evento, che rappresenta non solo un importante appuntamento culturale, ma anche un’occasione per valorizzare la storia musicale di Gavignano e il ricordo di una visita che il Maestro Domenico Sebastiano volle dedicare proprio alla nostra Banda. Il sindaco e l’amministrazione comunale invita dunque tutta la cittadinanza e gli appassionati di musica a partecipare a questo straordinario appuntamento. Sarà una serata di grande musica, memoria e condivisione, capace di rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Redazione Digital