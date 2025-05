Melanoma, 5 scottature solari aumentano il rischio dell’80%

È il più aggressivo dei tumori cutanei e, se non riconosciuto tempestivamente, può essere anche fatale. Eppure, il melanoma si può prevenire in nove casi su dieci. In occasione del mese di maggio dedicato alla prevenzione del melanoma, l’invito a una maggiore prudenza, in vista delle prossime vacanze estive, arriva dal dottor Paolo Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma e direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli.

La prevenzione inizia fin da piccoli. Secondo l’American Academy of Dermatology, cinque o più scottature solari con la comparsa di vesciche, tra i 15 e i 20 anni d’età, fanno aumentare il rischio di melanoma dell’80 per cento e il rischio di altri tumori della pelle del 68 per cento. «Le scottature solari possono far aumentare il rischio di sviluppare il melanoma, soprattutto se ripetute e gravi, e in particolare durante l’infanzia e l’adolescenza – spiega il dottor Ascierto –. L’esposizione ai raggi UV danneggia il DNA delle cellule della pelle e, se questo danno non viene riparato dal sistema immunitario, può portare a mutazioni che possono causare il cancro della pelle, incluso il melanoma. Il processo di trasformazione tumorale è molto lungo e può avere origine da alterazioni avvenute in età pediatrica. La pelle, infatti, è in grado di “memorizzare” il danno ricevuto dalle scottature solari accumulate durante l’infanzia. Per questo è fondamentale evitarle fin da piccoli, in modo da scongiurare seri danni sul lungo periodo».

Evitare di esporsi al sole nelle ore più calde, utilizzare una crema solare con un fattore di protezione di 50+ e indossare un cappello: sono le “regole d’oro” più note, ma ancora oggi poco seguite. E i casi di melanoma aumentano, anche tra le persone più giovani.

«Il melanoma è uno dei principali tumori che insorgono in giovane età e attualmente in Italia è il terzo tumore più frequente in entrambi i sessi al di sotto dei 50 anni – riferisce il presidente della Fondazione Melanoma – . Negli ultimi vent’anni la sua incidenza è aumentata drammaticamente passando dai 6.000 casi nel 2004 agli 11.000 nel 2014, fino agli oltre 17.000 stimati nel 2024».

Si stima che quasi 9 melanomi su 10 siano prevenibili, ma ancora tanti italiani non sanno come farlo correttamente. «Nonostante le numerose campagne di informazione e sensibilizzazione, i dati sull’aumento dei casi di melanoma suggeriscono che molti italiani sono ancora poco cauti e attenti alla prevenzione – sottolinea Ascierto. In particolare, ci sono 7 comunissimi errori che si tendono a fare e che rischiano di vanificare gli sforzi per proteggersi dagli effetti negativi dei raggi UV».