Mega cartellone con una banana, ecco la pubblicità sulla Fontana di Trevi

L’immagine gigante di una banana tenuta in mano da una donna con le unghie laccate di rosso e accanto lo slogan «non si scioglie»: la maxi affissione temporanea a copertura di un ponteggio con la pubblicità di un noto marchio di prodotti alimentari campeggia su un palazzo in ristrutturazione con il prospetto che affaccia sulla Fontana di Trevi, il secondo monumento più visitato di Roma dopo il Colosseo (soltanto nei primi sei mesi di quest’anno i visitatori sono stati oltre 5 milioni). Il messaggio celebra i vantaggi del frutto ricco di potassio rispetto a un classico della stagione estiva, il gelato, che con il caldo tende a liquefarsi. La società concessionaria della pubblicità è One che, come viene spiegato sul sito, è attiva sul mercato da 15 anni supportando i brand «nell’ideazione e realizzazione di campagne ed eventi». Obiettivo: «Stupire, meravigliare e coinvolgere il maggiore numero possibile di persone». Operativa in molte città italiane, nella Capitale One gestisce spazi pubblicitari nelle principali aree di pregio: in piazza di Spagna, piazza dell’Esquilino (sulla basilica di Santa Maria Maggiore), piazza di Pietra, via del Tritone, via del Corso. Nella maggioranza dei casi si tratta di marchi del lusso, dalla moda ai gioielli, o colossi del big tech. L’iter amministrativo per l’installazione prevede che venga presentata richiesta all’Ufficio affissioni del Campidoglio, una struttura del dipartimento Attività produttive: la pratica viene esaminata e, se soddisfa tutti i requisiti, viene autorizzata con una determina. Il Regolamento comunale della pubblicità e delle pubbliche affissioni vieta «l’esposizione pubblicitaria il cui contenuto contenga stereotipi e disparità di genere, veicoli messaggi sessisti, violenti o rappresenti la mercificazione del corpo femminile». La collocazione della banana gigante in un contesto tra i più visitati e instagrammati desta qualche perplessità, mentre a romani e turisti non sfugge il contenuto allusivo rimarcato con risatine, ammiccamenti e battute. Un cortocircuito visivo in contrasto con la renovatio Urbis giubilare che ha coinvolto, tra gli altri, il capolavoro tardo-barocco restaurato lo scorso dicembre dopo tre mesi di lavori costati 327mila euro. L’intervento, oltre a restituire ai marmi l’antico splendore, ha introdotto anche una nuova modalità di visita — non più di 400 persone in contemporanea per evitare il sovraffollamento — che il sindaco, Roberto Gualtieri, aveva definito «un approccio più civile» alla fruizione della grande bellezza. corriere.it