Medaglia d’oro e primato mondiale, un po’ di Ciociaria “Complimenti a Sara Curtis”

“Un vanto per tutti noi visto il legame di questa straordinaria atleta con il nostro territorio – ha affermato Piergiorgio Fascina, membro Giunta Comitato italiano paralimpico Lazio – Grazie e complimenti a Sara Curtis per quello che ci ha fatto vivere con i suoi traguardi”. Curtis ha vinto la medaglia d’oro nei 50 metri dorso ai campionati europei di nuoto di Parigi 2026 stabilendo anche il nuovo record del mondo con il tempo di 26″56. Nello stesso evento europeo ha conquistato il bronzo nei 50 e 100 stile libero e l’argento nella staffetta 4×100 stile libero.

Redazione Digital