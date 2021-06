Un programma ricco di eventi per un’estate tutta da vivere. A Monte San Giovanni Campano, nel noto locale “La Meridiana”, nei mesi estivi ci terranno festival di musica, spettacoli teatrali e la proiezione degli Europei di calcio su maxischermo. Il tutto nasce dalla collaborazione artistica, oltre che dalla amicizia che da anni li lega, tra il titolare Pietro Mastrantoni e Maurizio Nardozi.

“Ho chiamato Maurizio qualche mese fa – racconta Pietro Mastrantoni – e dopo un rapido confronto, siamo riusciti a riempire in due giorni il programma estivo, con eventi di rilievo e con nomi importanti del panorama musicale italiano. Uno sforzo economico certo, soprattutto dopo il lungo periodo di pandemia, ma una sfida per ripartire con il piede giusto e per dare un chiaro segno di presenza sul territorio; per offrire a tutti, soprattutto ai giovani, tante possibilità di svago e divertimento nella nostra provincia. Sono sicuro che la partecipazione sarà davvero tanta e l’evento avrà tanta risonanza su tutta la Ciociaria”. La voglia di tornare a vivere serate di festa e di arte dunque, ma anche l’obiettivo di essere un punto di riferimento per tutti in questa estate duemilaventuno.

“Stiamo già proiettando su un grosso schermo le partite della nostra Nazionale di calcio e speriamo ovviamente nella vittoria finale – continua Maurizio Nardozi – il primo evento importante sarà il Festival Pop, in programma per il nove e dieci Luglio, con i Mistura Trio, gli Energies e un super ospite davvero di rilievo: Pierdavide Carone, concorrente passato di Amici e a Sanremo con Lucio Dalla. Altri due festival importanti: quello FOLK per il sei e il sette Agosto, con la band Rattattuglia e con Lorenzo Kruger dei Nobraino; per poi concludere con quello INDIE per il quattro e cinque Settembre, con artisti emergenti e con Cimini in live acustico, come ospite nella serata finale. Ci saranno poi due cene con delitto con la compagnia teatrale Teatro dei Mercanti, il 25 giugno e il 23 luglio”.

Il tutto verrà svolto secondo le norme anti-Covid19, quindi data la capienza ridotta, la prenotazione sarà obbligatoria. Ulteriori dettagli sulle pagine social del locale La Meridiana.

Redazione Digital