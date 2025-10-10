Maxi truffa in Ciociaria, 2 giovani fermati quasi 30mila euro

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato della Questura di Frosinone ha denunciato due uomini, residenti nel Padovano, con l’accusa di aver commesso l’atto illecito. La vittima, residente in provincia di Roma, a fine settembre denunciava presso gli Uffici della Questura una truffa patita nella provincia di Frosinone. Nello specifico riferiva di essersi incontrato con due uomini per una compravendita di una collezione di carte Pokemon e che i soggetti, con artifizi e raggiri, riuscivano a farsi consegnare. Una volta caricate in auto le numerose scatole contenenti la collezione, con la scusa di provvedere al pagamento presso una ricevitoria, si dileguavano facendo perdere le proprie tracce. Grazie al profuso impegno e collaborazione istituzionale tra forze di Polizia, in particolare con i Carabinieri di Padova, gli investigatori della Questura di Frosinone riuscivano a risalire alla presunta identità degli autori della truffa, due trentenni residenti in provincia veneta operanti nel settore delle giostre itineranti. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, acquisite tutte le evidenze, emetteva un decreto di perquisizione nei confronti dei presunti autori, attività delegata ai Carabinieri di Padova. Nel corso delle operazioni di perquisizione, i Militari dell’Arma rinvenivano e sequestravano presso l’abitazione dei due indiziati la collezione intera sottratta al denunciante che ammonta ad un valore di circa 24.000,00 euro. La collezione recuperata è stata successivamente restituita al legittimo proprietario e i due soggetti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e dovranno rispondere del reato di truffa.

Redazione Digital