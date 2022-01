Maxi sequestro in Ciociaria, 600 grammi di droga nel bagagliaio scattano le manette.

Gli agenti della Sottosezione Autostradale di Frosinone, presso l’area di servizio La Macchia in direzione Napoli hanno proceduto al controllo di un veicolo fermo nel parcheggio, i cui occupanti alla vista della pattuglia hanno cercato di nascondersi all’interno del veicolo, sperando di evitarsi così il controllo. Questo gesto invece, notato dai poliziotti, li ha insospettiti tanto che i due ed il veicolo su cui si trovavano sono stati immediatamente sottoposti ad un accurato accertamento. Nel veicolo sono stati rinvenuti circa 600 grammi di hashish, oltre a vari telefoni e schede telefoniche mai usate, di cui i due non sapevano giustificare il possesso. I giovani sono stati arrestati per il reato di spaccio di sostanza stupefacente e posti agli arresti domiciliari come disposto dall’A.G. competente.

Redazione Anagni