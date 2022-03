Maxi sequestro di telline in Ciociaria, multa di quasi 20mila euro

Ennesimo sequestro nel giro di pochi giorni da parte della Polizia di Stato di prodotti ittici pescati illegalmente. Gli agenti della Polizia Stradale di Cassino ieri pomeriggio, a seguito di un controllo di una Fiat Panda con tre persone a bordo, hanno rinvenuto all’interno del veicolo 2 quintali di telline. Considerato che gli esemplari ittici risultavano in numero ben superiore ai limiti massimi consentiti dalla normativa ed in considerazione delle vaghe e generiche giustificazioni fornite dagli occupanti dell’auto, nonché l’assenza delle prescritte licenze di pesca e della documentazione riguardante la tracciabilità del prodotto trasportato, i poliziotti hanno proceduto al sequestro amministrativo dei molluschi ed alla contestazione di una sanzione per un valore di oltre 16.000 euro. Al termine degli adempimenti burocratici, le telline ancora vive, sono state consegnate alla Capitaneria di porto di Gaeta che ha provveduto a liberarle in acque marine idonee alla loro sopravvivenza.

Redazione Cassino