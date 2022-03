Maxi sequestro di ricci di mare in Ciociaria, quasi 4 quintali ancora vivi

Gli Agenti della Polizia di Stato, a seguito di un controllo di una Fiat Multipla con quattro persone a bordo, hanno notato all’interno del bagagliaio un ingente quantitativo di ricci di mare (echinodermi).

Avendo constatato che gli esemplari ittici risultavano in numero ben superiore ai limiti massimi consentiti dalla normativa e che le spiegazioni rispetto al possesso di quel materiale erano vaghe e generiche, oltre ad aver accertato l’assenza delle prescritte licenze di pesca e della documentazione riguardante la tracciabilità del prodotto trasportato, gli uomini della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino hanno proceduto al sequestro amministrativo dei prodotti ittici, per un peso complessivo di 3 quintali e mezzo, ed alla contestazione di una sanzione amministrativa per un valore di 1000 euro.

Al termine degli adempimenti burocratici, i ricci di mare, ancora vivi, sono stati tempestivamente consegnati alla competente Capitaneria di porto di Gaeta che ha provveduto a liberarli in acque marine idonee alla loro sopravvivenza.

