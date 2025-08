Maxi sequestro di droga in un negozio di cannabis, in Ciociaria fermati i titolari

I finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, nell’ambito di un mirato servizio di controllo economico del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l’ausilio delle unità cinofile antidroga del Gruppo di Formia, hanno rinvenuto e sequestrato circa 280 grammi di marijuana e 25 grammi di hashish. L’operazione, effettuata dai militari del Gruppo di Frosinone, è stata condotta presso un esercizio commerciale del capoluogo autorizzato alla vendita di prodotti a base di cannabis sativa. Nel corso delle perquisizioni, grazie anche al fiuto delle unità cinofile, la sostanza stupefacente, che a seguito di analisi specifiche è risultata avere

valori di THC oltre il limite consentito, è stata rinvenuta occultata in un locale annesso dell’attività, all’interno di due involucri di cellophane, abilmente nascosti per eludere i controlli.

I titolari dell’esercizio sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Frosinone, per le valutazioni di competenza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990. L’attività svolta si inserisce nell’ambito dei servizi attuati dalla Guardia di Finanza per implementare l’azione di prevenzione e contrasto dei traffici illeciti nella città di Frosinone, in aderenza alle misure definite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e nel corso delle riunioni tecniche di coordinamento convocate dalla Questura di Frosinone.

Il presente comunicato viene effettuato in ossequio al d.lgs. 106/2006, come modificato dal d.lgs. 188/2021 – nel rispetto del diritto della persona sottoposta a indagini/imputato, da ritenersi non colpevole fino a sentenza definitiva -, in quanto ricorrono “specifiche ragioni di interesse pubblico che lo giustificano” per la particolare rilevanza pubblica dei fatti oggetto degli accertamenti e per le esigenze costituzionalmente tutelate connesse al diritto all’informazione, al fine di fornire notizie in modo trasparente e rispettoso dei diritti degli indagati e delle parti offese.

Redazione Digital