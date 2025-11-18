Maxi sequestro di droga, in Ciociaria perquisita nota attività commerciale

I Carabinieri di Frosinone e del Nucleo CC Forestale, unitamente a personale della Polizia Locale, hanno denunciato un 56enne e un 35enne, entrambi italiani, per irregolarità sulla commercializzazione di canapa sativa. I militari, impegnati in uno specifico servizio di ricognizione delle rivendite di derivati e infiorescenze di cannabis, hanno effettuato una ispezione presso un esercizio commerciale ubicato in Frosinone per la vendita di canapa. Hanno accertato che all’interno del deposito i due indagati detenevano, in contrasto alle autorizzazioni concesse, il seguente materiale che veniva sottoposto a sequestro penale: 3.000 piante di canapa sativa; 200 kg di infiorescenze; 2 kg di infiorescenze già confezionate per la vendita; 105 bustine di infiorescenze custodite all’interno di distributori automatici. Nel medesimo contesto, si procedeva al sequestro amministrativo di 2 distributori automatici di canapa sativa, sempre siti in Frosinone, inoltre, venivano elevate sanzioni amministrative per 8.500 euro, a causa dell’assenza di autorizzazione per l’utilizzo dei suddetti distributori automatici e per la mancanza di presentazione della S.C.I.A. Il valore totale della merce sequestrata è stimato in oltre 70mila euro. È obbligo rilevare che gli indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Digital