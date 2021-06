La scorsa notte i Carabinieri hanno tratto in arresto S.A.M., 36enne, per spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri recentemente avevano notato atteggiamenti “sospetti” riconducibili a soggetti poco raccomandabili che hanno determinato una oculata attività investigativa relativa al consumo e spaccio locale di droga. Nella tarda serata di ieri, nei pressi dell’abitazione della 36enne, i Carabinieri notavano un soggetto scambiare qualcosa con la donna, l’uomo, un 46enne del posto, quindi veniva identificato e la successiva perquisizione personale consentiva di rinvenire un involucro contenente circa 100 grammi di cocaina.

La perquisizione veniva estesa anche all’abitazione della donna di Strangolagalli ove venivano trovati ulteriori grammi 10, e in una valigetta addirittura altri 420 grammi circa della medesima sostanza stupefacente (per un peso complessivo totale di quasi mezzo chilo di cocaina), nonchè la somma in contanti di 255 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, verosimilmente relativo all’illecito provento dell’attività di spaccio. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sottoposti sequestro. Il 46enne acquirente è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura di Frosinone (ex art.75 DPR 309/1990), mentre la donna 36enne, come indicato dall’autorità giudiziaria, è stata tradotta presso la propria abitazione e sottoposta agli arresti domiciliari

Redazione Digital