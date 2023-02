Maxi raduno scout in Ciociaria, ambiente e pace centinaia di giovani a Isola del Liri

Isola del Liri ospita la Comunità Scout AGESCI di Frosinone, in occasione del Thinking Day previsto il 26 Febbraio, un evento culturale, spirituale e ludico – ricreativo che porterà in città centinaia di persone. Il tema è “l’Ambiente e la Pace”, principi e valori di riferimento dell’educazione civica nello scautismo mondiale. È previsto il ritrovo presso la Parrocchia di San Carlo alle ore 10:00 con la Celebrazione della Santa Messa alla presenza dell’Assistente Ecclesiastico interdiocesano AGESCI Don Florin D’Amata. Al termine prenderà il via la Marcia della Pace fino a piazza Boncompagni con una breve sosta dinanzi la cascata. Al termine del corteo, verranno illustrati i progetti Scout di impegno civile per la pace nel mondo, con i saluti delle Autorità civili ed ecclesiastiche partecipanti. A seguire la cerimonia detta “del Penny” per dare un piccolo contributo al progetto Scout nel Burundi. Sarà presente infatti anche Augusto Vinciguerra, medico impegnato in una missione in Africa da anni, che darà la sua testimonianza e spiegherà i progetti in corso proprio nel Burundi. La manifestazione prevede anche una fase ludico ricreativa con i piccoli scout. “In una la società talvolta indifferente rispetto al problema dell’educazione e dove può capitare che le agenzie educative tradizionali manifestino fragilità la “missione educativa” dello scoutismo, diventa ancora più attuale è necessaria – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – L’esperienza dello scoutismo si sviluppa su diverse direttrici, proponendo di interpretare la Vita come gioco, come avventura, come strada, come servizio. Riconoscendo quindi l’importanza di questa straordinaria realtà che coinvolge bambini, giovani, ma anche adulti, siamo felici di ospitare questo evento offrendo la massima collaborazione nell’organizzazione dello stesso”.

Redazione Isola del Liri