Maxi esplosione in una fabbrica di munizioni, stabilimento in fiamme

Una gigantesca esplosione si è verificata alle porte di Colleferro, provincia di Roma: la deflagrazione è avvenuta in una fabbrica dell’area (la ex Simmel, oggi del gruppo Knds Ammo Italy). Sul posto erano già presenti vigili del fuoco e carabinieri per via di un incendio. Poi la devastante esplosione, udita per chilometri nei paesi vicini. Si cercano eventuali feriti. Stando alle prime informazioni l’esplosione si sarebbe verificata, come detto, nella fabbrica ex Simmel Difesa, che oggi fa parte del gruppo Knds Ammo Italy, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L’incidente si sarebbe verificato nel reparto “pressatura polveri”. I pompieri stanno cercando di avvicinarsi per verificare la presenza di feriti ma le fiamme sono ancora molto potenti. corriere.it