Maxi esercitazione della Protezione civile in Ciociaria, scelto il centro di Falvaterra

“È stata un grande successo, sebbene sotto un’incessante pioggia la tre giorni di esercitazione della Protezione civile effettuata a Falvaterra – ha affermato Francesco Piccirilli, sindaco di Falvaterra – Essere stati scelti per il più grande evento annuale organizzato da Anpas è stato un grande orgoglio per l’amministrazione che rappresento e per tutta la cittadinanza. Gli operatori sono stati messi a dura prova in vari scenari, anche notturni, che permettono in reali situazioni di emergenza di arrivare pronti, testando anche il nostro piano di protezione civile: una sicurezza in più per la popolazione. Onorati dalla visita del Capitano Bartolo Taglietti, comandante della compagnia Carabinieri di Pontecorvo, unitamente al luogotenente carica speciale Proietti Augusto, comandante di stazione dei Carabinieri Ceprano. Anche personale della Regione Lazio, preposto ai piani di protezione civile, è venuto a farci visita, come del resto altri esponenti esperti, nazionali e regionali, del settore. Inutile dire che vi sono stati positivi riscontri da parte loro. Ma, se tutto ciò è stato possibile, lo si deve a tutti i volontari. Mi corre l’obbligo ed il dovere di ringraziare i cittadini di Falvaterra per il supporto, per i generi di conforto donati. Le associazioni, la Pro loco, l’associazione Fabrateria, le società che hanno voluto contribuire, il panificio Alessandro Cristofaro per essere sempre generoso, la bottega Coquinaria e l’alimentari Serena Andreozzi per le prelibatezze donate. Ringrazio gli uffici comunali, sensibili e operativi per le loro competenze, Anna Fraioli sempre presente. Gli amministratori comunali, ognuno per la propria parte e per la disponibilità. Elisa Ceccarelli per tutto ciò che ha riguardato la Comunicazione. Ringrazio la nostra Protezione civile, nelle persone di Rinna Santino, Francesco Simonetti, Angelica Droghei, Giuseppe Rinna. Poi, un plauso per l’operatività, la dedizione e l’impegno profuso dalla nostra Polizia municipale, Martina Sarracino: bravissima. Se sono qui ora a raccontarvi questa storia è perché c’è un uomo che ha trasformato, come sempre, l’impossibile in possibile, c’è poco da dire se non grazie a te: Andrea Luciani”.

Redazione Digital