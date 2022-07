Maurizio De Giovanni colpito da infarto, trasportato in ospedale e operato d’urgenza

Momenti di apprensione in nottata per Maurizio De Giovanni, colto da un attacco cardiaco nella sua abitazione mentre era in compagnia della moglie Paola e prontamente trasferito al Cardarelli dove i sanitari gli hanno praticato un’angioplastica. L’intervento è riuscito perfettamente e il decorso non alimenta particolari preoccupazioni nei sanitari del più grande presidio ospedaliero del Mezzogiorno, che lo tengono sotto stretta osservazione. Fonti ospedaliere definivano «non grave» la sua situazione già a metà mattinata. Intorno alle 13 è stato poi diffuso un bollettino medico ufficiale. «Il paziente – recita il testo – e stato sottoposto nelle prime ore della giornata a ricovero per sindrome coronarica acuta (S.C.A.) e immediatamente sottoposto a procedura di rivascolarizzazione percutanea, con buon risultato finale. Attualmente è ricoverato nella UTIC dell’AORN Cardarelli e le condizioni cliniche sono stabili». Allo scrittore e romanziere, editorialista del Corriere della Sera e del Corriere del Mezzogiorno, da alcune ore stanno giungendo messaggi augurali e di pronta guarigione. Tra i primi ad apparire su Twitter, quello del senatore Sandro Ruotolo. «Riprenditi presto #MauriziodeGiovanni, ti vogliamo più forte di prima. Napoli fa il tifo per te!» è invece il testo del tweet che il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dedica allo scrittore. Poi c’è quello del presidente della Camera, Roberto Fico: «Un abbraccio a Maurizio De Giovanni. Forza, rimettiti presto!», afferma. A De Giovanni ha fatto pervenire un breve messaggio in video anche Enzo d’Errico, direttore del Corriere del Mezzogiorno. La famiglia del giornale incoraggia lo scrittore: «Siamo con te, torna presto» De Giovanni era impegnato in questi giorni in un tour che l’avrebbe portato in tutt’Italia per promuovere il suo ultimo lavoro, «Un volo per Sara», e che riprenderà evidentemente non appena le sue condizioni fisiche glielo consentiranno. Oggi era atteso per un nuovo appuntamento con i lettori a San Sebastiano al Vesuvio. corriere.it