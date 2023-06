Maturità, Moravia Oriana Fallaci Quasimodo e Piero Angela ecco tutte le tracce della prima prova

Oggi, mercoledì 21 giugno, il via all’Esame di Stato con la prima prova di italiano, uguale per tutti gli studenti e le studentesse alle prese con la Maturità. Gli studenti avranno sei ore per svolgerla. Traccia di letteratura è su «Gli indifferenti» di Moravia. Si tratta del capolavoro dello scrittore romano, pubblicato nel 1929. La traccia rientra nell’analisi del testo, la tipologia A del tema. C’è una traccia su Quasimodo. Ai candidati viene richiesto di analizzare e interpretare la poesia «Alla nuova luna»contenuta nella raccolta «La terra impareggiabile». La tipologia è A, analisi del testo.

Alla prima prova dell’esame di maturità c’è anche un tema su Oriana Fallaci (da “Intervista con la storia”) per il Testo argomentativo (tipologia B). Per l’analisi del testo, viene richiesto di analizzare un testo di Federico Chabod, «L’idea di nazione». La traccia rientra nella tipologia B, testo argomentativo. Tra le tracce proposte, c’è anche una lettera all’ex ministro Patrizio Bianchi sugli esami. La lettera fu scritta durante il periodo della pandemia, e invitava l’ex ministro a reintrodurre le prove scritte alla maturità. La lettera rientra nella tipologia C, il tema di attualità.Tra le tracce proposte ai maturandi c’è il brano «Elogio dell’attesa nell’era di Wathsapp»tratto da un testo Marco Belpoliti: è una delle due tracce della tipologia C, tema di attualità. C’è anche una traccia sul libro-testamento di Piero Angela, «Dieci cose che ho imparato», per la tipologia B, testo argomentativo.