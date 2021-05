“È stato davvero un grande piacere vedere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal Ministro della Cultura Dario Franceschini, davanti la spada di San Vittore, il reperto archeologico di grandissimo valore ospitato nella mostra Tota Italia che si apre oggi alle Scuderie del Quirinale, ma proveniente dal Museo Carrettoni di Cassino – ha affermato l’assessore alla cultura del Comune di Cassino Danilo Grossi – Questo a dimostrazione del grande valore che ricopre il museo archeologico Carrettoni che grazie alla Spada, ritrovata dall’esperto di archeologia Dante Sacco da più di qualche anno proprio a San Vittore, insieme a tantissimi altri meravigliosi reperti si erge sempre più come punto centrale nel panorama culturale del Lazio Meridionale”.

“Per tutti coloro che amano la cultura e l’archeologia, questo è un momento davvero altissimo e sono orgoglioso che, anche se arrivato appena da qualche mese a Cassino, si sia realizzata questa grande occasione per il Museo Carettoni – ha aggiunto il direttore del Museo Marco Musmeci – Ci sarà una grande attenzione nazionale ed internazionale su un reperto di grande valore storico, su cui per la prima volta nella storia troviamo scritta la parola ‘Roma’. Ma oltre alla spada, alla Tomba di Ummidia Quadratilla, l’Anfiteatro romano, la via Latina, altri importantissimi pezzi ospitiamo all’interno del Museo come per esempio l’Atleta di Cassino giunto a Cassino in occasione degli scorsi campionati universitari, oppure il Letto funerario di Aquinum insieme a tante altre meraviglie. Opere di grande valore che aiuteranno al rilancio di questo luogo centrale per lo sviluppo culturale di Cassino che insieme all’Amministrazione Comunale stiamo mettendo in atto”.

Redazione Cassino