Mattarella bis, Buschini si complimenta con il presidente più votato dopo Pertini

Mattarella bis, il consigliere regionale Mauro Buschini si complimenta con il presidente confermato alla presidenza alla repubblica.

“Un augurio di buon lavoro al presidente Mattarella, rieletto presidente con 759 voti, il presidente più votato dopo Sandro Pertini. Anche i numeri danno, secondo me, il senso della forza e dell’apprezzamento del parlamento verso un uomo straordinario che in questi anni difficili è stato il principale punto di riferimento del Paese – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Il nostro territorio lo ha potuto conoscere, essendo stato più volte presente in occasioni importanti. Mi piace ricordare quando ebbi l’onore di accompagnarlo lungo il viale che conduce al cimitero polacco di Cassino. Il presidente della Polonia lo accolse definendolo un eroe, lui gli rispose che gli eroi erano altri, lui era semplicemente ‘un servitore dello Stato’. Sottolineo la soddisfazione per la condotta ed il protagonismo del PD e di Enrico Letta, in questo delicato passaggio per la Repubblica, che ha messo al primo posto esclusivamente gli interessi del Paese”.

Redazione Digital