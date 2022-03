Matrimonio, nel Lazio 2mila euro agli italiani e agli stranieri che si sposano

Convolare a nozze nel Lazio conviene. Il bonus matrimoni varato dalla Regione si chiama “Nel Lazio con amore”. Prevede un rimborso di 2mila euro per gli sposi italiani e stranieri che contraggono matrimonio o si uniscono civilmente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Il sostegno al settore riguarda: agenzie di viaggi, ristoranti e catering, fotografi, wedding planner, imprese di eventi, confezioni di abiti da cerimonia, fiorai, servizi alla persona. Attenzione però: il regalo arriva solo a patto che acquistano servizi o prodotti relativi all’evento da imprese laziali. Non sono ammissibili le spese sostenute online. I pagamenti devono essere tracciabili.

Per rilanciare il settore del wedding fortemente danneggiato dalla pandemia la Regione Lazio ha stanziato 10 milioni di euro per il bonus matrimoni.

Le domande si presentano solo online, sul sito “Nel Lazio con amore” fino alle 10 del 31 gennaio 2023 o fino a esaurimento dei fondi, attraverso lo sportello telematico disponibile al sito https://regione.lazio.it/nellazioconamore

Per accedere al bando è necessario utilizzare una pec.

Il contributo ha un importo massimo di 2mila euro per ogni coppia in possesso dei requisiti indicati nel bando ed è concesso a rimborso delle spese sostenute con aziende laziali. In caso le spese documentate fossero inferiori a 2mila euro, il contributo è pari all’importo delle spese sostenute, se ammissibili. In tutti i casi, anche se le spese documentate e ammissibili sono superiori a 2mila euro, il contributo massimo resta di 2mila euro.La Regione Lazio ha indicato l’elenco delle spese ammissibili. Si tratta delle spese effettuate presso imprese del Lazio, legate all’evento del matrimonio o dell’unione civile, tra le quali: acquisto di bomboniere; noleggio auto da cerimonia; acquisto abito e accessori da cerimonia per sposo o sposa; addobbo floreale; servizi di catering e ristorazione (massimo 700 euro); servizi alla persona legati al giorno del matrimonio, come acconciatura e trucco; viaggio di nozze (massimo 700 euro); affitto sale e location per cerimonia e banchetto; servizi di riprese video e book fotografico; servizi di animazione, intrattenimento, spettacolo; servizio di wedding planner; acquisto fedi nuziali; stampa delle partecipazioni. ilsole24ore.com