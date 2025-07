Maserati e Alfa Romeo, ecco la nuova supercar italiana

E se l’unica soluzione per rilanciare Maserati fosse una collaborazione con l’altro brand sportivo del Gruppo Stellantis? Non è fantasia, come riporta il media inglese Autocar che in occasione del Goodwood Festival of Speed ha avuto modo di parlare con Santo Ficili, Ceo di Alfa e Coo di Maserati. A quanto pare la Casa modenese – mai come ora in cerca di un rilancio – starebbe lavorando a una nuova super-GT a motore termico, prodotta in collaborazione con il Biscione. Una supercar in serie limitata, spinta dal V6 Nettuno e dotata di cambio manuale: un’ipotesi suggestiva che riporterebbe alla memoria i fasti della Maserati MC12. «Ci sono ancora appassionati che cercano auto completamente meccaniche» ha dichiarato Davide Danesin, responsabile tecnico di Maserati. E in un’epoca in cui la tecnologia spesso separa il pilota dalla macchina, il ritorno di una leva del cambio potrebbe rappresentare un manifesto d’intenti. Il propulsore, il ben noto V6 Nettuno biturbo da 3,0 litri, potrebbe essere ulteriormente evoluto per superare i 630 cavalli della versione attuale. Nessuna elettrificazione, almeno per ora: prestazioni e riduzione delle emissioni sono affidate alla combustione interna e al sistema a doppia iniezione. Ovviamente c’è dietro un piano industriale che punta a una strategia più ampia che coinvolge anche Alfa Romeo. Un progetto sullo stile dell’Alfa Romeo 33 Stradale, sviluppata sulla base della Maserati MC20, che ora si chiama McPurae, ingegnerizzata sulla piattaforma della Granturismo di precedente generazione. Quindi, anche la futura super GT Maserati potrebbe avere una sorella con il Biscione sul cofano. Santo Ficili ha lasciato intendere che la sinergia tra Maserati e Alfa potrebbe dare vita a un nuovo binomio che punta al pubblico “purista” e alla valorizzazione del Made in Italy. «Del resto possiamo inventare qualcosa di simile alla 33 Stradale», ha affermato. Detto questo, i rumors sulla possibile uscita parlano del 2026, in virtù di due anniversari: il centenario della Tipo 26 (la prima auto da competizione del Tridente che vinse la Targa Florio al debutto) e della 6C 1500, regina della Mille Miglia. corriere.it