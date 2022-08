Martiri delle Foibe in Ciociaria, intitolazione strada a Ferentino

di Fabio Paris

Nell’ambito della seduta del consiglio comunale di Ferentino, il consigliere capogruppo di Fratelli d’Italia, Franco Collalti, è intervenuto per illustrare la mozione all’ordine del giorno volta a richiedere l’intitolazione di un luogo pubblico ai martiri delle Foibe ed a Norma Cossetto. L’avvocato ha così portato a termine un lungo iter partito già ad inizio consiliatura ma rimasto poi impigliato in lacci e lacciuoli burocratici nonché nei ritardi figli della crisi pandemica. La mozione, della quale fu promotrice la stessa Silvana Collalti, avvocato e figlia del consigliere, all’epoca coordinatrice cittadina di FdI, è stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale. La palla passa ora alla giunta guidata dal sindaco Pompeo che è stata incaricata dall’organo legislativo comunale all’individuazione del luogo opportuno da dedicare all’intitolazione. “Un atto dovuto, sia per la rilevanza storica che per il valore futuro della memoria. Recentemente, proprio le zone interessate dagli eccidi sono state caratterizzate da reprorevoli episodi di esaltazione di Tito e del suo regime. La città di Ferentino così come i cittadini che mi sento di rappresentare in questa assise non potevano che unirsi al coro di denuncia planetario di tali violenze”. Questo il commento dell’avvocato Collalti che, durante il suo intervento in aula, non ha mancato di rinnovare i costanti moniti alla maggioranza per unire, alle iniziative di carattere storico e sociale, le necessarie opere a sostegno dell’azione amministrativa.