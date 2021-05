di Fabio Paris

Ferentino, per il primo anno, celebra la Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime delle Marocchinate.

Alla presenza dei rappresentanti provinciali di Fratelli d’Italia, del segretario civico della Lega, Patrizio Coppotelli e del presidente del movimento giovanile Gioventù Nazionale, Claudia Angelisanti, si è provveduto a deporre una corona in memoria di coloro che dovettero subire inenarrabili violenze allorquando, De Gaulle, concesse “libero passaggio” alle truppe magrebine di supporto all’avanzata degli Alleati. In merito all’iniziativa si è così espressa la presidente Angelisanti.



“Ringrazio l’Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate rappresentata da Davide Caluppi, le istituzioni cittadine e tutti i cittadini presenti che si sono uniti a noi per onorare uomini, donne , bambini e anziani che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno subito le più atroci barbarie, da parte delle truppe coloniali francesi (goumiers).

Auspico che attraverso il ricordo e iniziative così importanti, dense di emozione come queste riusciremo un giorno, insieme ad abbattere il muro del silenzio e dell’indifferenza di molte persone. Il nostro impegno di promotori di tali eventi,ha il solo fine di far conoscere tutti gli eventi storici – specialmente certe pagine dimenticate – alle nuove generazioni. Sarà mia premura chiedere alle istituzioni competenti l’intitolazione di una piazza o una via alle vittime di tale barbarie. Ringrazio l’amministrazione nonostante l’assenza come potete notare voi tutti, questo dimostra quanta rilevanza riservano a determinate tematiche”.