Non è piaciuta a molti la scelta dell’amministrazione comunale di Cassino di illuminare con il blu della bandiera francese la Rocca Janula, in ricordo degli alleati francesi che combatterono la battaglia di Cassino.

“Il Comune e il sindaco di Cassino o ignorano la gravità delle azioni commesse dall’esercito francese o pur conoscendola la considerano banale – ha affermato Roberto Caligiore, sindaco di Ceccano – Il sindaco dovrebbe dimettersi per un atto così grave o, almeno, chiedere immediatamente scusa a tutti i parenti delle vittime.Il tutto a 4 giorni dalla giornata nazionale per le vittime delle marocchinate. Da sindaco di una comunità, rappresentante delle istituzioni, sono indignato da questa iniziativa. La ritengo oltraggiosa e offensiva per tutte le vittime dei goumiers”.

“Da cittadina di Cassino – ha aggiunto Valentina Bianchi – mi vergogno dell’oltraggio e dell’insulto che l’amministrazione comunale ha fatto nel glorificare i carnefici di una terribile pagina di storia”.

“È inaccettabile – ha concluso Daniele Massa – Come si può rendere omaggio a chi su questa nostra terra ha compiuto le più feroci atrocità? Non c’entrano la fratellanza e la pace, è ora di smetterla davvero con l’ipocrisia di questo insano buonismo in nome del quale si arriva a riaprire con questo gesto una ferita enorme come quella delle marocchinate, sputando sul sangue versato da donne, uomini, ragazzini e bambini. I goumiers vanno ricordati per quel che furono: delle bestie. E adesso gli autori di questo tradimento dovrebbero chiedere scusa”.

Redazione Cassino