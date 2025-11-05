Market della droga in Ciociaria, arrestato noto malvivente

Operazione antidroga nel comune di Fiuggi dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 27enne del posto. L’uomo, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di eludere il controllo di polizia cercando di far perdere le proprie tracce utilizzando delle stradine secondarie. Purtroppo per lui è stato immediatamente raggiunto dai militari. A seguito di perquisizione personale, effettuata in un secondo momento anche presso l’abitazione del ragazzo, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità del 27enne, 35 grammi di hashish e 4 grammi di cocaina, suddivisa in varie dosi pronte per essere immesse in commercio, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento ed il taglio della sostanza stupefacente. La droga è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha nominato un perito per le analisi di laboratorio. Il 27enne, invece, è stato portato in caserma, dove è stato formalizzato l’arresto e, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Digital