Ieri sera i Carabinieri, nel corso di servizio per il controllo del territorio, teso alla prevenzione e repressione di reati in genere, nel procedere al controllo di una piccola utilitaria, risultata tra l’altro sprovvista di copertura assicurativa, condotta da un 51enne di Isola del Liri, incensurato, hanno notato all’interno dell’abitacolo dei residui di sostanze stupefacenti.

La successiva perquisizione veicolare dava esito negativo ma, stante l’atteggiamento nervoso del predetto, i Carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione anche al proprio domicilio nel corso della quale sono stati rinvenuti all’interno di una cassaforte murata ed occultata, grammi 30 di cocaina, grammi 35 di marijuana, un bilancino di precisione unito e del materiale vario utilizzato per confezionare e sigillare le singole dosi in cui veniva ripartito lo stupefacente e banconote di vario taglio per un importo complessivo di euro 2.800, provento dell’attività di spaccio, il tutto sottoposto a sequestro. L’uomo, è stato pertanto tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ad espletate formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Cassino.

Redazione Isola del Liri