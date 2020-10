La scorsa notte i Carabinieri su richiesta dei genitori sono intervenuti presso l’abitazione di un 34enne di Veroli già censito per reati per stupefacenti e furto. Il giovane si trovava in evidente stato di alterazione.

Giunti sul posto i Carabinieri notavano sulla scrivania della camera da letto dell’uomo un barattolo con all’interno 92 grammi di marijuana, pertanto procedevano ad eseguire una perquisizione che permetteva di rinvenire, sempre nella medesima stanza, ulteriori 4 grammi della stessa sostanza già suddivisa in due dosi, nonché 42 bustine di cellophane e 2 bilancini di precisione utilizzati per il confezionamento dello stupefacente, oltre alla somma contante di euro 500 ritenuta verosimilmente provento dello spaccio, il tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso il proprio domicilio in regime degli arresti domiciliari.

Redazione Veroli