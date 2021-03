È disponibile in streaming su Prime Video ‘L’ombra del lupo’, che tra qualche mese uscirà anche negli Stati Uniti. Diretto da Alberto Gelpi e interpretato da Raniero Monaco di Lapio, Marianna Di Martino, Elisabetta De Vito, Massimiliano Vado, Fabrizio Vona e Christopher Lambert e con Maria Grazia Cucinotta.



Il film è prodotto da Gianluca Varriale e Alessandro Riccardi, che firma anche la sceneggiatura, ‘L’ombra del lupo‘ si avvale della direzione della fotografia di Roberto Lucarelli, delle scenografie di Viviana Panfili, dei costumi di Chiara Aversano, del montaggio a quattro mani di Arzu Volkan e Raffaele Iardino e delle musiche di Sandro Di Stefano.

Il film è stato girato completamente nella Provincia di Frosinone (Alatri, Patrica, Ceccano, Frosinone) e il motivo è che l’idea nasce proprio dalle leggende e i racconti sui Lupi Mannari che ancora sono vive nel tessuto rurale della Ciociaria e che hanno affascinato Alessandro Riccardi, sceneggiatore e produttore del film, da sempre interessato alle leggende Italiane sul soprannaturale.

Il film ha avuto il patrocinio del Comune di Frosinone, uno degli ambienti è stato allestito proprio in alcuni spazi dismessi della città, diventati per l’occasione un Commissariato di Polizia.

La scenografa, Viviana Panfili, nata a Frosinone, ha ingaggiato aziende locali nella costruzione e fornitura per il film, e tante sono state le professionalità del territorio coinvolte. “Gli esterni principali sono stati girati ad Alatri, ma una visone dall’alto della città col campanile non poteva mancare”.

La colonna sonora porta la firma del Maestro Sandro di Stefano, che dal suo studio di Ceccano ha firmato ormai più di 20 film e vinto numerosi premi in tutto il mondo. La sua è una stretta collaborazione con la Vargo film, cominciata nel 2014.

Christopher Lambert, il mitico interprete di Highlander e Premio César per Subway, sarà anche protagonista di ‘It’s not over‘, un thriller che si tinge di horror, prossimo lungometraggio prodotto sempre da Vargo Film, che segnerà il debutto alla regia di Riccardi. “It’s not Over” verrà girato in Scozia, ma vedrà ancora una volta professionisti del territorio coinvolti in ruoli chiave.

Nico è un poliziotto, rientrato dopo anni nel suo paese per dare l’ultimo saluto alla madre Eleonora, ammalatasi all’improvviso. Negli stessi giorni, alcuni cadaveri vengono ritrovati nel bosco, messi in mostra come in un macabro monito. Eppure, le tracce indicano che gli omicidi non sono stati compiuti da mano umana, ma da un animale enorme. La polizia è convinta che Nico sia connesso ai delitti, e lo stesso Nico comincia ad avere dubbi su sé stesso, perché si sente “cambiato”. Dopo aver rovistato in casa di Eleonora in cerca di qualche spiegazione, scopre una terribile verità su suo padre. Grazie al professor Moreau, vecchio conoscente di famiglia, Nico cercherà di entrare in contatto con la sua vera natura.

Alberto Gelpi inizia la sua attività professionale come grafico 3d ed effetti speciali. Passato al montaggio, lavora con grandi nomi della pubblicità italiana (A.Angeli, F. Taviani) firmando molte campagne pubblicitarie e documentari e come aiuto regista sul set. Il 2007 è l’anno effettivo di passaggio alla regia. Si specializza in emotional and visual storytelling, lavorando sia in campo documentaristico che pubblicitario per importanti brand e compagnie internazionali (Expo 2015, Bose, AT&T, Tata Communication, Häagen-Dazs etc). Nel 2014 scrive e dirige una serie di documentari per la Rai sul mondo degli animali e un documentario sull’immigrazione italo-scozzese, prodotto dalla Vargo. Ha ottenuto importanti riconoscimenti in prestigiosi festival internazionali, tra cui Cannes, Barcellona e Shangai.

VARGO è una società di produzione cinematografica indipendente fondata nel 2014, ma che in pochi anni è emersa nel mercato nazionale e internazionale. I produttori, Alessandro Riccardi e Gianluca Varriale, vengono da differenti esperienze nella produzione e amministrazione del settore cinematografico, accumulando negli anni oltre 100 premi, incluse le nomination ai Nastri d’Argento e ai Globi d’Oro. Vantano inoltre collaborazioni con importanti talent di livello internazionale, quali Emile Hirsh, Stefan Schwartz (regista di The Walking Deade The Americans), Christopher Lambert, Dolph Lundgren. Dal 2017 al 2020 Alessandro Riccardi, producer di VARGO, è stato rappresentante dei produttori dellʼAGICI (Associazione Generale delle Industrie Cinematografiche Indipendenti). Prodotto da: Alessandro Riccardi e Gianluca Varriale per VARGO film Co-prodotto da: Alessandro Gatto per GattoFilm

Durata: 86 minuti

Distribuzione Italia: Draka distribution