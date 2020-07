Una foto che, con discreta evidenza, ha imbarazzato Maria Elena Boschi. La foto è quella che potete vedere qui sotto, che ritrae la capogruppo di Italia Viva, con bikini rosso, in mezzo a un gruppo di persone, a bordo di quello che sembra essere un piccolo yacht, mentre si gode il sole al largo dell’esclusiva Isola di Ischia. A postare l’immagine, Lorenzo Crea, giornalista professionista, direttore di Retenews24 e di Gt Channel. Il quale in calce allo scatto, scriveva: “Che bella cosa…l’Amicizia!”. Dunque un ringraziamento proprio alla Boschi. Come detto, il post è stato rimosso dal profilo poco dopo essere stato postato, ma ormai aveva iniziato a rimbalzare sul web, rilanciato anche da Nonleggerlo. Insomma, per qualche ragione questa foto deve aver creato qualche imbarazzo a qualcuno. E che quel qualcuno sia la Boschi, che forse non ha gradito il fatto di mostrarsi in bikini su uno yacht all’Isola di Ischia? Mistero. liberoquotidiano.it