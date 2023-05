Mare Blue Forum, nel Lazio turismo costiero trasporto marittimo e nuovi posti barca

“Grazie al presidente della Camera di Commercio di Frosinine-Latina per l’importante iniziativa – ha affermato l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli – Lo sviluppo economico del nostro paese è strettamente legato alla valorizzazione delle politiche del mare, l’elevatissimo numero di imprese operanti nel settore ci consentono infatti di posizionarci tra i primi paesi in Europa nel campo del turismo costiero, della cantieristica navale, del trasporto marittimo. Tali fattori non possono che stimolare il nostro lavoro in una Regione come il Lazio in cui per la prima volta, grazie l’intuizione del presidente Rocca circa l’importanza del settore nel nostro territorio, in passato purtroppo poco valorizzato in ottica di programmazione e sviluppo, è stato istituito un apposito assessorato per le Politiche del Mare. Il nostro lavoro in questi primi mesi dall’insediamento si è concentrato sulla necessità di dare pronte risposte agli operatori del settore, per tale ragione ci siamo subito messi in moto per cercare di definire il nuovo Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale, del quale è in fase di ultimazione la procedura di Vas per poi passare all’approvazione della giunta e del consiglio regionale. L’intenzione è infatti quella di aggiornare il Piano, fermo purtroppo alla data della sua entrata in vigore nel 1998, è importante ricontestualizzarlo considerando il cambiamento del tessuto economico sociale nel corso degli anni e la maggiore esigenza di preservare la tutela delle Coste e del Paesaggio, a tal fine il nuovo Piano dei Porti sarà incentrato sulla Portualità destinata alla nautica da diporto, con l’inserimento di piccole strutture per 300/500 posti barca, conformate agli aspetti ambientali e costieri del paesaggio circostante. In questa ottica i siti individuati sono quelli di Montalto di Castro, Tarquinia, Ladispoli, Latina (Rio Martino), Terracina, Formia e Ponza. Infine stiamo lavorando per la redazione dei Piani Regolatori portuali dei porti regionali”.

Redazione Digital