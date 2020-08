Deix, la startup che realizza algoritmi e software industriali a supporto della pianificazione e del controllo di sistemi complessi. Il prof. Marco Sciandrone, membro del comitato scientifico di Deix nonché professore ordinario di Ricerca Operativa presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Firenze, ha illustrato il progetto alla direttrice di Area C quotidiano.

Di cosa si occupa Deix? «Trovare soluzioni ottimali e algoritmi per problemi di logistica, intelligenza artificiale, robotica, analisi di immagini».

Soci fondatori di DEIX s.r.l. (da sinistra) A. Bagdanov, G. Liuzzi, M. Sciandrone, G. Battistelli

Nello specifico? «Essendo alle prese con questa pandemia mettiamo gratuitamente a disposizione delle scuole italiane le soluzioni ottimizzate per la didattica mista, che è una delle possibilità al momento ventilata in vista del rientro a settembre. Ad esempio come alternare i turni in presenza e a distanza se, per esempio, si ha una classe con 25 studenti e un’aula con capacità pari a 16».

E poi? «Determinare soluzioni e sviluppare algoritmi specializzati e ottimizzati per problemi decisionali, di organizzazione e pianificazione, e per progetti industriali che coinvolgono tematiche di logistica, intelligenza artificiale, ottimizzazione, robotica, visione computazionale, elaborazione, analisi e fusione dei dati, automatica».

Chi fa parte del team oltre a lei? «Andrew David Bagdanov, professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Firenze, Giorgio Battistelli, professore ordinario di Automatica presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Firenze e Giampaolo Liuzzi, ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale dell’Università di Roma “La Sapienza” e Primo Ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche».

Chi ha curato il logo? «L’architetto Massimo Terzini, anche la scritta è opera sua».

Verolano come lei? «Esattamente. Sapevo di poter contare sulla professionalità di Massimo Terzini da cui però prendo le distanze calcisticamente parlando. Scherzi a parte, ha realizzato un bellissimo lavoro».

E la lettera che inviò a Giuseppe Conte nei mesi scorsi? «Avevo scritto al presidente del consiglio dei ministri mettendo a disposizione le mie competenze di logistica e intelligenza artificiale e quelle di miei tanti colleghi, tra i quali i soci della startup. Purtroppo non abbiamo ricevuto riscontro favorevole».

Qualora i lettori volessero contattare Deix? «Potranno inviare mail a info@deixsrl.com