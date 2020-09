Il marciapiede della Cascata di Isola del Liri colorato. Blu, azzurro e bianco. Iniziativa finalizzata al concorso fotografico Scattalacascata. A conclusione il tratto di strada in questione dovrebbe tornare come prima. Ad alcuni però non piace. “E’ fuori contesto – hanno affermato – Sminuisce la bellezza della Cascata”. Molti invece sono soddisfatti. “Siamo favorevoli a ogni progetto in grado di valorizzare il nostro paesaggio e speriamo che il Comune realizzi in città un percorso di accesso immediato al fiume Liri”.

Redazione Isola del Liri