Maradona palleggia sulle note di Life is life, ecco il riscaldamento più famoso

Era il 19 Aprile del 1989 ed il Napoli, guidato dal proprio campione, Diego Armando Maradona, conquistava la sua prima finale europea, in Coppa Uefa, eliminando in semifinale il Bayern Monaco. Tuttavia, quella sera, ciò che fece scalpore, non fu tanto il passaggio di turno del Napoli, che all’andata aveva già vinto per due a zero, ma qualcosa che avvenne nel riscaldamento.

Sul campo, le due squadre, si apprestano a svolgere il riscaldamento che precede la gara, tra tutti però, c’è qualcuno che sembra non sentire la pressione: Diego Armando Maradona. Quest’ultimo, presentatosi in campo con scarpe slacciate e impermeabile allacciato in vita (scene che oggi farebbero scalpore), danza sul pallone, ride e si diverte sulle note di “Live is Life” degli Opus. Tutt’intorno la gente si meraviglia e osserva, osserva un gesto che, a distanza di anni, sarebbe diventato la virale testimonianza di quanto, Diego Armando Maradona, fosse per il mondo del calcio.

E così, in una notte dove le gambe tremavano a tutti, il dio del calcio, ancora una volta, non si smentì, prendendo il momento come un atto di pura spensieratezza, mise in campo il suo spettacolo, estasiando tutti, senza sapere che quel momento sarebbe diventato leggenda. tempiodelfutbol.com