Mapping Ideas, ciclo seminari internazionali introducono Marco Bussagli e Vita Segreto

Il Ciclo di Seminari Internazionali Mapping Ideas: Identifying, Describing, Defining | The Conceptual Lexicon of Renaissance and Baroque Art Theory in Europe, before and after Federico Zuccari’s Writings, ideato, coordinato e diretto da Vita Segreto e da Marco Bussagli, è prodotto dall’Accademia di Belle Arti di Roma con la collaborazione scientifica della Fondazione Memofonte di Firenze e il patrocinio della Edizione Nazionale delle opere di Federico Zuccari di Roma. I quattro seminari, che compongono il ciclo, intendono avviare una riflessione sulla storia delle idee artistiche e ‘delle strutture lessicali nelle quali esse trovano espressione nella tradizione europea’, attraverso una mappatura dei concetti-cardine della teoria dell’arte in Europa tra XVI e XVIII secolo. A partire dagli scritti di Federico Zuccari, il ciclo si propone di ricostruire, su basi filologiche e genetiche, la fisionomia teorica, il retroterra e le implicazioni filosofiche, linguistiche, letterarie, artistiche, nonché le reti e i percorsi materiali e immateriali di trasmissione e circolazione delle idee e dei concetti considerati. Seminario Internazionale #1 oggi dalle 15,30 alle 19 presso l’aula magna dell’Accademia di Belle Arti di Roma. Saluti di Cecilia Casorati | Direttore ABARoma. Introduzione di Marco Bussagli, Vita Segreto | ABARoma. Interventi di Salvatore Carannante Seminar Leader Trento, Università degli Studi ‘Nel modo che il Sole illumina i colori’. Conoscenza intellettuale e metaforica della luce tra Lomazzo e Zuccari,

di Leen Spruit Nijmegen, Radboud Universiteit Il concetto di ‘disegno interno’ in Federico Zuccari: ispirazioni aristoteliche e platoniche e di Lorenzo Pericolo Tallahassee, Florida State University Le aporie del ‘disegno’ nell’Idea di Federico Zuccari.

