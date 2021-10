“Il “World Restart A Heart Day” è la giornata mondiale di sensibilizzazione sull’arresto cardiaco istituita dall’International Liaison Committee On Resuscitation e si celebra ogni anno il 16 ottobre. Il Comitato di Paliano della Croce Rossa Italiana fa sentire la propria voce in occasione di questa importante giornata attraverso un’attività in grado di aiutare a diffondere la consapevolezza e l’importanza che hanno le nostre mani come veri e propri strumenti capaci di salvare una vita.Il 16 ottobre il Comitato di Paliano della Croce Rossa Italiana, insieme ai bambini del “Summer CRI”, istituito dallo stesso Comitato nell’estate 2021, ha organizzato un flash mob sul massaggio cardiaco dalle 16 in Piazza Sandro Pertini e Piazza Marcantonio Colonna.La giornata avrà come scopo quello di insegnare anche ai più piccoli le manovre di rianimazione cardiopolmonare solo grazie al massaggio cardiaco. Diffondere il più possibile la manovra dà a tutti la possibilità di essere pronti anche all’evento più inatteso. Insegnare, divertendo, agli adulti di domani come poter salvare vite è l’obiettivo che il Comitato CRI di Paliano si è prefissato in occasione di questo flash mob, un momento per fare comunità e rafforzare soprattutto la consapevolezza dei cittadini, piccoli e grandi, sull’importanza della formazione e della conoscenza delle manovre salvavita”. Lo comunica Croce Rossa Italiana comitato di Paliano.

Redazione Digital