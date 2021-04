I Carabinieri di Boville Ernica, a conclusione di attività investigativa intrapresa a seguito di una querela presentata dal responsabile della società erogatrice del servizio idrico, hanno deferito in stato di libertà per furto d’acqua una commerciante del luogo incensurata. In particolare, i militari accertavano che il contatore dell’acqua sito all’interno della sua attività commerciale era stato manomesso mediante un magnete che ne modificava il regolare funzionamento, alterandone così il reale consumo di acqua. Il magnete è stato rimosso e sottoposto a sequestro.

