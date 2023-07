Mangiano torta alla marijuana studenti di medicina si intossicano, “Vedo i fantasmi”

Cena fra amici ventenni in una casa del centro di Monza. Sono tutti studenti universitari: quattro di loro iscritti alla facoltà di Medicina. I guai cominciano dopo il dessert, quando l’ingrediente «speciale» della torta comincia a entrare in circolo. Malessere diffuso, difficoltà a esprimersi, bocca impastata, allucinazioni. «Vedo i fantasmi», dirà uno di loro ai carabinieri. Alla fine alcuni andranno in ospedale per sospetta intossicazione, dovuta all’ingestione di un dolce alla marijuana, consumato a fine pasto. L’intervento dei militari è avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì 14 luglio. Sono stati i soccorritori del 118 a segnalare ai carabinieri la chiamata per intossicazione alimentare in un appartamento affittato ad alcuni giovani. Secondo quanto ricostruito, i ragazzi hanno mangiato una torta a base di cannabis- evidentemente con un principio attivo più alto di quello che credevano – che ha provocato loro malori, vuoti di memoria e stordimento. Quattro di loro tra l’altro frequentano la facoltà di Medicina al San Gerardo. Sul posto è stato necessario inviare due ambulanze e due automediche: alcuni sono finiti in pronto soccorso, altri hanno rifiutato le cure. Indagini in corso da parte dei carabinieri. corriere.it