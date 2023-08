Mangia solo frutta verdura e germogli crudi, muore a 39 anni

«Malnutrizione». Sarebbe questa, secondo i suoi amici, la causa della morte di Zhanna Samsonova, nota sui social come Zhanna D’Art, influencer russa che da anni praticava e promuoveva una dieta crudista molto rigida, a base di «verdura e frutta crude — per lo più durian e jackfruit —, germogli e semi di girasole».

La donna, 39 anni, è deceduta lo scorso 21 luglio mentre si trovava in Malesia. Le autorità locali non hanno ancora reso pubblici i dettagli sul decesso, ma la madre ha riferito che «sarebbe venuta a mancare dopo aver manifestato sintomi simili al colera».

Da molto tempo Samsonova girava per i Paesi del sud-est asiatico nutrendosi di frutta, semi e germogli originari del posto. I gravi scompensi fisici a cui era andata incontro erano una fonte di preoccupazione per i suoi amici. Una di questi, di recente, aveva dichiarato a NewsFlash di averla incontrata qualche mese fa in Sri Lanka e di aver notato che «appariva già esausta, con le gambe e i linfonodi gonfi. Quando poi l’ho incontrata di nuovo a Phuket (in Thailandia, ndr) sono rimasta inorridita». L’influencer, però, era convinta della bontà delle sue scelte alimentari, che continuava a condividere con i suoi follower e su cui organizzava anche lezioni di cucina sulla piattaforma Zoom: «È finalmente arrivata la stagione della frutta in Thailandia, è tempo di prendere peso», annunciava solo lo scorso 7 giugno su Instagram, postando una foto in cui appariva estremamente deperita. corriere.it