Mancini lascia la Nazionale, presto il sostituto Spalletti e Conte tra i papabili

Roberto Mancini non è più ct della Nazionale di calcio: ha presentato le sue dimissioni al presidente della Figc Gabriele Gravina ieri sera. Una notizia che ha colto di sorpresa lo stesso n.1 del calcio italiano, che ora dovrà subito pensare al sostituto: i primi nomi che circolano sono quelli di Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi, anche se non si possono escludere quelli di Luciano Spalletti, fermo dopo l’addio al Napoli, che sicuramente lo libererebbe per la Nazionale, e di Antonio Conte, al momento senza panchina, per il quale si tratterebbe di un ritorno. Ancora non sono noti i motivi della decisione di Mancini, ma la Federcalcio ha confermato la notizia. Questo il comunicato apparso sul sito: «La Federazione italiana giuoco calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di commissario tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata. Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra. Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a Uefa Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la Figc comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo ct della Nazionale». corriere.it