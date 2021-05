“Comportamento irrispettoso quello messo in atto dalla Giunta Zingaretti nei confronti degli 800 disoccupati ciociari dell’area di crisi complessa: mi riferisco al benservito dato dall’assessore regionale al Lavoro Di Berardino all’incontro che avrebbe dovuto avere luogo ieri con le sigle sindacali al fine di definire le modalità di pagamento della mobilità di due mesi del 2020 è quella del 2021 – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – In un momento come questo, in cui subito dopo la crisi sanitaria c’è quella occupazione, non sono questi i segnali che un governo regionale serio dovrebbe mandare. Bisogna essere concretamente vicini alle istanze di queste persone, considerandole come una priorità, e non come qualcosa di procrastinabile. Di Berardino dovrebbe poi investire nelle politiche attive del Lavoro, invece di cullarsi sempre sull’assistenzialismo”.

Redazione Digital