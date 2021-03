Manca il vaccino agli over 65, dimenticati quelli che hanno fatto il Sessantotto.

Vaccino agli over 80, vaccino agli under 65 e agli over 70. Nessuno però fornisce indicazioni a coloro che hanno fatto il Sessantotto. I nati nel 1951, 1952, 1953, 1954 dimenticati dalle autorità sanitarie. Quando sarà il loro turno?

