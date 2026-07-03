Maltratta l’ex moglie, in Ciociaria scatta il braccialetto elettronico
I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa con quello degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo elettronico. In particolare a un 47enne di Alatri sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex moglie, scaturito dalla denuncia per maltrattamenti da parte di quest’ultima, veniva aggravata dal Tribunale di Frosinone la predetta misura cautelare, sostituita con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, avendo l’uomo violato le prescrizioni imposte dall’A.G.. I Carabinieri della Stazione di Alatri espletate le formalità di rito lo sottoponevano alla predetta misura presso la propria abitazione.
Redazione Digital