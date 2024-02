Maltempo in Italia, chiusa l’autostrada 30 km di coda tutto bloccato

Valico del Brennero chiuso (non è transitabile dalle 11.30 di oggi, venerdì 23 febbraio) e almeno cinque chilometri di mezzi pesanti in coda al confine tra Italia e Austria, a causa del maltempo. Per le forti nevicate, la corsia sud dell’autostrada del Brennero (A22) in Austria è stata temporaneamente chiusa. Oltre il confine, l’autostrada è bloccata con oltre trenta chilometri di coda e tutti i mezzi antineve disponibili in azione per riattivare la viabilità. Al passo del Brennero si registrano in questo momento 40 centimetri di neve fresca. Vari camion, nelle ultime ore, sono rimasti bloccati o comunque in panne: per questo le autorità hanno deciso di chiudere l’arteria che conduce in Italia. Sono da ore al lavoro lungo la tratta vari veicoli speciali, nel tentativo di liberare l’autostrada dalla neve, ma è tutto l’Alto Adige ad essere investito da intense nevicate: nevica anche a quote più basse, fino a 600 metri sul mare. Tornando alla circolazione, circa sei chilometri di coda si registrano, sempre in direzione nord, tra Bressanone e Vipiteno. Traffico molto intenso e code sulla strada statale 12 tra Fortezza e Brennero. Particolarmente abbondanti le nevicate in Alta Val Venosta, in Val Passiria e in Val Sarentino. Su tutto il territorio altoatesino decine gli incidenti stradali, con i vigili del fuoco chiamati per recuperare autovetture, mezzi pesanti e tir usciti di strada o rimasti bloccati dalla neve. corriere.it