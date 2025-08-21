Maltempo in Ciociaria, strade allagate macchine ferme danni alle abitazioni

“La scorsa notte molti territori del Lazio e la provincia di Frosinone in modo particolare, sono stati colpiti da un’intensa ondata di maltempo che ha provocato allagamenti, caduta di alberi, frane e danni ad abitazioni, infrastrutture e attività economiche in diversi comuni del territorio – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – In queste ore difficili è doveroso rivolgere un sincero ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alle forze dell’ordine, alle amministrazioni comunali e ai numerosi volontari che con tempestività ed impegno hanno garantito assistenza, limitando i disagi e mettendo in sicurezza le aree maggiormente colpite. L’episodio di ieri – prosegue – conferma quanto sia necessario investire nella prevenzione e nella tutela del territorio, soprattutto nelle aree più fragili e soggette a rischio idrogeologico. È fondamentale che la Regione Lazio intervenga subito con risorse straordinarie per supportare i comuni danneggiati, sostenere le imprese colpite e ripristinare la viabilità in alcuni tratti del nostro territorio. Le istituzioni devono essere al loro fianco non solo nell’emergenza, ma anche nella ricostruzione e nella messa in sicurezza, affinché simili eventi – conclude – non lascino segni permanenti sul tessuto sociale ed economico del nostro territorio”.

Redazione Digital