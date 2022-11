Maltempo in Ciociaria, il sindaco di Frosinone ringrazia Polizia locale e Protezione civile

“Il personale della Polizia locale di Frosinone e i volontari del gruppo comunale di Protezione civile operano, quotidianamente, a servizio dell’intera comunità, svolgendo funzioni diverse ma fondamentali nell’ambito della tutela, della prevenzione, dell’informazione e della sicurezza di tutti i cittadini – ha affermato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – Il lavoro compiuto dagli agenti della polizia locale, a partire dal comandante Donato Mauro e dal vice Giancarlo Tofani e dal gruppo comunale di volontari che fa sempre riferimento alla Polizia Locale, settore coordinato dall’assessore Maria Rosaria Rotondi, è spesso condotto senza clamore, ma preziosissimo. Per questo, desidero rivolgere alle donne e agli uomini della polizia locale e del gruppo comunale di volontari della protezione civile un caloroso ringraziamento per l’impegno infaticabile profuso anche nel caso della giornata di martedì scorso, per la quale era stato diramato l’avviso regionale di condizioni meteorologiche avverse. Anche in questo frangente, tutto il personale del settore ha operato, h24, per dare risposte tempestive ad ogni criticità segnalata dalla popolazione. In particolare, mi sia consentito elogiare il lavoro del gruppo comunale dei volontari della Protezione civile, a partire dal responsabile Massimiliano Potenti, che costituisce un motivo di vanto per l’intera città di Frosinone. Con grande spirito di dedizione e generosità, le donne e gli uomini che hanno scelto di indossare questa divisa, rappresentano una presenza discreta ma rassicurante, supportando la comunità – e anche la Polizia Locale, a cui compete il controllo del territorio di riferimento – attraverso una serie di attività. Tra i servizi svolti dalla Protezione civile rientrano l’assistenza, l’informazione, la promozione della cultura della prevenzione, oltre all’intervento in caso di emergenze o calamità. I volontari, nel caso dell’allerta meteo di martedì, hanno operato h24 con attività di presidio dinamico del territorio (con particolare riferimento al monitoraggio dei sottopassi e del livello del fiume Cosa), oltre a svolgere attività di supporto, interfacciandosi costantemente con il Centro Operativo Comunale. Diverse le operazioni che i volontari hanno portato avanti sul territorio, con gli interventi effettuati a seguito della segnalazione di allagamenti e per la rimozione di alberi e rami caduti, a causa degli intensi fenomeni meteorologici, sulla sede stradale. A loro, dunque – ha concluso il sindaco – va rivolto il sentito ringraziamento per l’altruismo e l’abnegazione con cui testimoniano il proprio impegno a beneficio dell’intera comunità”.

Redazione Frosinone