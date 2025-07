Maltempo in Ciociaria, gravi danni chiesto lo stato di calamità

“Gli eventi meteorologici estremi che hanno colpito, il 7 luglio, l’area nord della provincia di Frosinone, con grandinate violente e precipitazioni intense, hanno causato ingenti danni alle coltivazioni, agli alberi da frutto e ai mezzi privati – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – I Comuni maggiormente colpiti, tra cui Fiuggi, Guarcino, Piglio, Torre Cajetani e Vico nel Lazio, stanno già raccogliendo le segnalazioni dei cittadini e delle imprese agricole per richiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Per questo motivo, ho depositato oggi una mozione in Consiglio Regionale affinché il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, si attivi con urgenza per avviare tutte le procedure necessarie al riconoscimento della calamità naturale. Parliamo di territori dove l’agricoltura non è solo economia, ma anche identità, cultura e turismo. Non possiamo lasciare soli i cittadini e gli agricoltori che hanno visto andare in fumo, in pochi minuti, mesi di lavoro. Di fronte a fenomeni atmosferici sempre più estremi, conseguenza evidente del cambiamento climatico, occorre una risposta rapida e concreta da parte delle istituzioni. È il momento di dimostrare che la Regione Lazio è al fianco delle comunità locali colpite, con strumenti immediati di sostegno e ristoro”.

Redazione Digital