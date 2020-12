Maltempo in Ciociaria. Gravi danni. Raffiche di vento fino a 120 km/h e temporali in tutta la provincia di Frosinone. Colpite abitazioni, strade e vetture in Ciociaria. Interrotta la pubblica illuminazione in diversi comuni. Allertati i Vigili del Fuoco e la Protezione civile.

Redazione Digital