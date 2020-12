“In adempimento degli obblighi connessi all’allerta meteo diffusa dal Centro Funzionale Regionale, si comunica che, in via precauzionale, saranno chiusi al traffico veicolare i seguenti sottopassi: via G. Pasta (che collega via Pier Luigi da Palestrina e corso Lazio); via Vivaldi (zona san Giuliano); viale Volsci (ex Monti Lepini). La chiusura è prevista dalle ore 23 di sabato 5 dicembre fino alle 7 di domenica 6 dicembre. Alla chiusura provvederà il Gruppo Comunale di Protezione Civile; alla riapertura, la Polizia Locale”. Lo comunica l’amministrazione comunale di Frosinone.

Redazione Digital